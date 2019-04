F91 hat weiterhin gute Chancen, auch in diesem Jahr Meister zu werden. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller gewann ihr Heimspiel gegen den Racing mit 1:0.

F91 steuert Richtung Titelgewinn

In der BGL Ligue befindet sich F91 weiter auf Titelkurs. Im Heimspiel gegen Racing feierte die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller einen 2:0-Erfolg. Malget gelang der Führungstreffer in der 24.', ehe Stumpf in der Nachspielzeit den Sieg unter Dach und Fach brachte.



Fola bleibt Tabellenzweiter nach einem 7:0-Kantersieg gegen Tabellenschlusslicht Rümelingen. Torjäger Hadji gelangen vier Tore. Fola weist weiterhin vier Punkte Rückstand auf F91 auf.

Differdingen setzte sich mit 2:0 bei Etzella durch. Kalisa (23.') brachte die Gäste mit einem Eigentor in Führung, Siebenaler sorgte für die Entscheidung in der 48.'. Neu-Trainer Paolo Amodio feierte damit seinen dritten Erfolg in Serie beim Fusionsverein.

Strassen nun seit zehn Spielen ungeschlagen



Strassen ist nach einem 2:1-Erfolg gegen Titus Petingen seit zehn Spielen in der BGL Ligue ungeschlagen. Jager (21.') und Lourenco (78.') stellten ihre Treffsicherheit unter Beweis, Sawaneh konnte in der Nachspielzeit nur noch verkürzen.



Jeunesse gewann unter Neu-Trainer Sébastien Grandjean auf den letzten Drücker. Der Rekordmeister siegte in Hostert mit 3:2. Menessou und Steinbach hatten die Escher mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Lahyani und Lavie für die Lokalmannschaft ausglichen. Jeunesse bewies allerdings Moral und erzielte durch Delgado noch den Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Niederkorn enttäuscht



Niederkorn musste sich nach einer enttäuschenden Leistung mit 0:1 in Mondorf geschlagen geben. Scanzano schoss den Siegtreffer für die Lokalmannschaft (52.').



In einem wichtigen Duell um den Klassenerhalt siegte Rosport mit 3:1 bei RM Hamm Benfica. Cabral hatte die Lokalmannschaft in der 52.' in Führung gebracht, ehe die Gäste aufdrehten. Souto unterlief zunächst ein Eigentor (55.'), ehe Santos (63.') des Feldes verwiesen wurde. Rosport spielte seine Überzahl geschickt aus: Dallevedove (64.') und Weirich (84.') sorgten für Freude bei den Gästen. Pedro Resende, der vor einer Woche noch Rosporter Trainer war, ehe er überraschend zurücktrat, erlebte somit einen bitteren Nachmittag bei seinem Debüt auf der Trainerbank von RM Hamm Benfica.