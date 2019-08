F91 Düdelingen hat das Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League gewonnen und bestreitet die Play-offs.

F91 steht in den Play-offs

F91 behielt am Dienstagabend in Estland die Nerven. Nomme Kalju versuchte es im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der Europa LEague vor allem auf die harte Art. Doch auch wenn sich die Gastgeber einige Chancen erspielten, sollte es ihnen nicht gelingen, das 1:3 aus dem Hinspiel aufzuholen. F91 setzte sich mit 1:0 durch und steht nun einen Schritt vor dem Einzug in die Gruppenphase.

Düdelingen spielte 55 Minuten in Überzahl, nachdem Khomutov bereits in der 35.' Gelb-Rot sah. Dennoch sollte es bis zur 56.' dauern, bis die Qualifikation des Luxemburger Meisters in trockenen Tüchern war. Sinani nutzte einen groben Fehler beim Abschlag des einheimischen Torhüters und setzte eiskalt zum 1:0 in die Maschen. Stolz, dreifacher Torschütze im Hinspiel, hatte in der 63.' eine hundertprozentige Chance, um auf 2:0 zu setzen. Sein Ball ging aber knapp am Tor vorbei.

Außer der harten Gangart hatten die Gegner nichts entgegenzusetzen. Wenn doch mal ein Ball auf das F91-Tor kam, war Kips auf dem Posten. Düdelingen hatte in den letzten 20 Minuten mehrfach die Chance auf das 2:0.



In der Schlussphase musste Torschütze Sinani verletzt ausgewechselt werden.

In den Play-offs könnte Düdelingen auf den FC Saburtalo Tiflis treffen. Die Georgier gewannen das Hinspiel beim FC Ararat-Armenia (ARM) mit 2:1. Das Rückspiel findet am Mittwoch statt.