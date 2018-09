Für F91 beginnt die Europa League am 20. September mit dem Heimspiel gegen AC Mailand. Tickets im Vorverkauf gibt es lediglich als Abonnements.

F91 startet Vorverkauf für Europa League

Bob HEMMEN Für F91 beginnt die Europa League am 20. September mit dem Heimspiel gegen AC Mailand. Tickets im Vorverkauf gibt es lediglich als Abonnements.

Ab sofort können sich Fußballfans Tickets für die Europa-League-Spiele der Düdelinger sichern. Diese gibt es im Vorverkauf lediglich als Abonnements.



Karten auf der überdachten Tribüne kosten insgesamt 125 Euro, auf der Gegentribüne 75 Euro und auf der Seitentribüne 50 Euro.

Das erste Duell im Stade Josy Barthel findet am 20. September statt (21 Uhr), zudem trifft F91 am 25. Oktober auf Olympiakos Piräus (18.55 Uhr) und am 13. Dezember auf Betis Sevilla (21 Uhr).



Maximal sechs Tickets per Bestellung können über die E-Mail-Adresse tickets@f91.lu reserviert werden. Sollten in einer Kategorie keine Tickets mehr verfügbar sein, würde man Karten aus der nächsten bekommen.

Abholung im Vereinsbüro



Anschließend gibt es mehrere Möglichkeiten, um die reservierten Tickets abzuholen. Dies jeweils im Vereinsbüro (Place de l'Hôtel de Ville) in Düdelingen:

Am 11. September zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 20 Uhr

Am 12. September zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 20 Uhr



Am 13. September zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 20 Uhr

Nur wenn anschließend noch Tickets übrig sind, kann man diese an der Abendkasse kaufen.