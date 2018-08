Eine Begegnung des ersten Spieltages der BGL Ligue stand am Montag noch aus: Meister F91 setzte sich mit 3:1 bei RM Hamm Benfica durch.

F91 startet mit Sieg in die Saison

David THINNES Eine Begegnung des ersten Spieltages der BGL Ligue stand am Montag noch aus: Meister F91 setzte sich mit 3:1 bei RM Hamm Benfica durch.

Nach den Niederlagen von Fola im Escher Derby gegen Jeunesse und vor allem von Niederkorn in Rümelingen, war Düdelingen bereits vor dem Abschluss des ersten Spieltages gewarnt. Der F91 sollte jedoch nicht das gleiche Schicksal wie den beiden Titelkandidaten ereilen. Auch wenn die Leistung während der gesamten Spieldauer bei weitem nicht überragend war, so reichte es dennoch aus um sich problemlos mit 3:1 in Hamm durchzusetzen.

Die F91-Tore schossen Pokar (7.'), Perez (36.') und noch einml Pokar (67.', Foulelfmeter).



Die Ergebnisse des 1. Spieltages

Jeunesse – Fola 3:1

Etzella – Racing 1:1

Rümelingen – Niederkorn 2:1

Hostert – Strassen 1:6

Rosport – Titus Petingen 0:1

Differdingen – Mondorf 2:0

RM Hamm Benfica – F91 1:3