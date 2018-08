Im Spielplan der BGL Ligue soll es wegen Düdelingens Teilnahme am europäischen Wettbewerb zu einigen Anpassungen kommen. Gegner Fola ist damit gar nicht einverstanden.

F91-Spiele verlegt, Fola protestiert

Jan MORAWSKI Im Spielplan der BGL Ligue soll es wegen Düdelingens Teilnahme am europäischen Wettbewerb zu einigen Anpassungen kommen. Gegner Fola ist damit gar nicht einverstanden.

Die Düdelinger Teilnahme an den Play-offs zur Qualifikation für die Fußball-Europa-League sorgt für Änderungen im FLF-Kalender. Wie der Verband am Freitag mitteilte, soll das Meisterschaftsspiel zwischen Fola und F91 (ursprünglich Montag, 20. August) im Falle eines Ausscheidens der Luxemburger gegen CFR Cluj (ROM) auf Mittwoch, den 19. September verlegt werden. Die Partie zwischen F91 und Jeunesse (Freitag, 31. August) würde man am Mittwoch, dem 26. September austragen.

Erreicht Düdelingen die Gruppenphase der Europa League (20. September bis 13. Dezember) soll die Begegnung bei Fola am 26. September und die gegen Jeunesse am Mittwoch, dem 31. Oktober stattfinden.

Kritik an der FLF

Gar nicht einverstanden mit der neuen Ansetzung durch den Verband ist allerdings Fola Esch. "In anderen europäischen Ligen werden diese Spiele alle an den geplanten Terminen gespielt", heißt es in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag. Mit der Vereinbarung, am Montag zu spielen, sei Fola der "professionell organisierten Mannschaft" bereits entgegengekommen. "Da die FLF Düdelingen zufriedenstellt, ohne jemals wirklich mit Fola diskutiert zu haben, widersetzen wir uns dieser Entscheidung formal."

Das bereits verlegte BGL-Ligue-Spiel zwischen Niederkorn und Etzella wird am Mittwoch, dem 22. August stattfinden.