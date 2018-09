F91 orientiert sich in der BGL Ligue wieder nach oben. Fola wurde in einem Nachholspiel mit 2:1 besiegt.

F91 siegt in letzter Minute

Joe TURMES

F91 hat in einem Nachholspiel des dritten Spieltags Fola 2:1 besiegt.



Die Escher spielten eine starke erste Halbzeit und gingen durch Hadji in Führung (12.'). Sie verpassten es, gegen die Gäste nachzulegen, die in der gesamten ersten Halbzeit keinen Schuss aufs Tor abgaben.



Dies sollte bitter bestraft werden, als der eingewechselte Ibrahimovic in der 58.' zum Ausgleich traf. Als bereits viel auf ein Unentschieden hindeutete, traf Turpel in der Nachspielzeit noch per Foulelfmeter zum 2:1-Siegtreffer für F91.

F91 belegt nun in der Tabelle den sechsten Rang, während Fola den Blick nach erst sechs gesammelten Punkten in sechs Begegnungen weiter nach unten richten muss.