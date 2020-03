Am 15. Spieltag der BGL Ligue im Fußball behauptet sich F91 bei der Escher Jeunesse. Düdelingen verkürzt den Rückstand auf Platz drei der Tabelle.

F91 siegt auf der Escher Grenz

Kevin ZENDER

F91 Düdelingen hat das namhafteste Spiel des 15. Spieltags in der BGL Ligue für sich entschieden. Die Düdelinger setzten sich am Sonntag mit 1:0 auf der Escher Grenz durch.



Das Tor des Tages für die Mannschaft aus der Forge du Sud erzielte Klapp in der 63.' Zwar hat Düdelingen durch den Erfolg keinen Platz in der Tabelle wettgemacht, den Rückstand auf den dritten Platz jedoch dank der Resultate der Konkurrenz auf fünf Punkte verkürzt.

Das Kellerduell entschied Rodange zu seinen Gunsten und gab somit die rote Laterne an Gegner Mühlenbach ab. Bereits nach der ersten Hälfte war die Partie beim Stand von 3:0 für die Gäste entschieden. Larrière erzielte einen Dreierpack, zwei Tore fielen vom Elfmeterpunkt. Der Mühlenbacher Schlussmann Almeida sah in der 33.' die Rote Karte, Rodanges Soares wurde in der 82.' mit Gelb-Rot vom Platz geschickt.