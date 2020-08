Vor der neuen Saison wurde F91 nicht viel zugetraut. Am ersten Spieltag gab es nun einen 3:0-Erfolg gegen Europapokalteilnehmer Titus Petingen.

F91 setzt Ausrufezeichen

F91 ist perfekt in die neue Saison gestartet. Nachdem das Auftaktspiel bei RM Hamm Benfica wegen eines Corona-Falls verschoben wurde, gab es am zweiten Spieltag einen 3:0-Sieg gegen Titus Petingen. Trainer Carlos Fangueiro gewann damit gegen seinen ehemaligen Verein, bei dem er im März etwas überraschend entlassen worden war. Titus Petingen enttäuschte nach dem Aus in der Europa-League-Qualifikation gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar ein weiteres Mal.

Wiltz schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Auf den 2:1-Auftaktsieg gegen Etzella folgte ein hart umkämpfter 5:3-Erfolg gegen Fusionsverein RM Hamm Benfica. Wiltz führte bereits mit 2:0, ließ sich aber wieder einfangen. Anschließend schlug der Aufsteiger aber zurück. Osmanovic und Ibrahimovic gelangen zwei Treffer. Die Mannschaft von Trainer Dan Huet hat damit die Maximalausbeute von sechs Punkten aus zwei Spielen geholt.

Etzella vor schwieriger Saison

Etzella steht nach dem Abgang von Leistungsträger Kevin Holtz vor einer schwierigen Saison. Bei Hostert gab es eine 0:3-Niederlage für die Mannschaft von Trainer Neil Pattison. Die Lokalmannschaft, für die Lusala doppelt traf, ist im Gegensatz zur vergangenen Saison (null Punkte aus fünf Spielen) sehr gut in die neue Spielzeit gestartet.

Rodange und Mondorf, die um den Klassenerhalt kämpfen dürften, trennten sich mit einem torlosen Unentschieden.

Bereits am Samstagabend hatte Fola mit 3:1 beim Racing gesiegt.

Am Sonntagabend stehen ab 19 Uhr noch die Begegnungen zwischen Differdingen und Rosport, Jeunesse und Hesperingen sowie zwischen Strassen und Niederkorn an.









