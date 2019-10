F91 Düdelingen hat das dritte Gruppenspiel in der Europa League verloren. Beim FC Sevilla unterlag der Luxemburger Vertreter mit 0:3.

F91 schlägt sich lange tapfer

Nach drei Begegnungen in der Gruppenphase der Europa League weist F91 Düdelingen weiterhin drei Punkte auf. Am Donnerstagabend musste sich Luxemburgs Topverein der vergangenen Jahre auswärts beim FC Sevilla geschlagen geben. Mit 0:3 unterlag die Mannschaft von Trainer Bertrand Crasson gegen den spanischen Spitzenclub.

Die Düdelinger präsentierten sich in Andalusien durchaus ordentlich und konnten - mit etwas Glück - die Niederlage in einem erträglichen Ausmaß halten. Erst in der Schlussphase schwanden die Kräfte. Bis zur 70.' stand es 0:1.

Antoine Bernier war einer der besten Düdelinger auf dem Platz. Foto: AFP

Der FC Sevilla war während der gesamten Spieldauer, wie nicht anders zu erwarten, die spielbestimmende Mannschaft, allerdings brauchten De Jong und Co. lange, bis der Ball schlussendlich im gegnerischen Tor landete.

F91-Torwart Joubert tischte im ersten Durchgang einige schöne Paraden auf, zudem präsentierte sich der FC Sevilla im Abschluss mehrmals zu unkonzentriert. So ging es mit einem 0:0-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Großchance durch Sinani

Mit etwas Glück hätten die Gäste aus dem Großherzogtum gar in Führung gehen können, doch wenige Minute vor dem Halbzeitpfiff zischte ein Schuss von Sinani nur um Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

In der 47.' musste sich Joubert dann doch geschlagen geben. Nach einer Flanke von Torres kam Vazquez aus 10 m unbedrängt zum Kopfball und bedankte sich mit dem 1:0.

Die Düdelinger liefen in der zweiten Halbzeit fast nur dem Ball hinterher und kamen auch nicht mehr zu Entlastungsangriffen. Der FC Sevilla war drückend überlegen und hätte in der 66.' eigentlich auf 2:0 erhöhen müssen. Wieder kam Vazquez zum Kopfball, doch Joubert reagierte bärenstark. Wenige Minuten später zielte Munir aus aussichtsreicher Position zu ungenau.

Die Spieler des FC Sevilla ließen sich nicht gegen den Außenseiter aus Luxemburg überraschen. Foto: AFP

Die Vorentscheidung fiel in der 75.' als Vazquez nach einer Parade von Joubert goldrichtig stand und keine Probleme hatte, den Abpraller zum 2:0 in die Maschen zu setzen. Damit aber noch nicht genug: Der eingewechselte Munir schob in der 78.' zum 3:0 ein.

Im zweiten Spiel der Gruppe A trennten sich Qarabag und APOEL Nikosia mit einem 2:2-Unentschieden. Der FC Sevilla führt die Tabelle nach dem dritten Spieltag mit dem Maximum von neun Punkten an. Qarabag kommt auf vier Punkte, der F91 ist mit drei Zählern Dritter, während APOEL erst einen Punkt verbuchen konnte.