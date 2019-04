Am 21. Spieltag der BGL Ligue setzte sich F91 im Spitzenduell in Niederkorn durch. Jeunesse musste sich mit einem Punkt begnügen.

F91 schlägt Niederkorn

Bereits am Samstag wurde der komplette 21. Spieltag der BGL Ligue ausgetragen. Spitzenreiter F91 wurde seiner Favoritenrolle in Niederkorn gerecht und siegte mit 2:0.

Vor heimischer Kulisse musste der FC Progrès in der 40.' das 0:1 durch Pokar hinnehmen. Düdelingen kontrollierte das Spielgeschehen, wartete aber lange auf das zweite Tor. Dieses gelang Kruska kurz vor dem Abpfiff.



Jeunesse kam zu Hause gegen Titus Petingen nicht über ein 1:1 hinaus. Carnevalli hatte die Gäste in der 7.' in Führung gebracht, bevor N'Diaye in der 43.' das 1:1 erzielte. Petingens Held sah in der 73.' die Gelb-Rote Karte.



Cazzaro: "Es war mir sehr peinlich" Jeunesse-Präsident Jean Cazzaro blickt im Interview auf die Entlassung von Marc Thomé zurück. Er fand es unangenehm, dass der Trainer aus der Presse von seinem Aus erfuhr.

Racing gewann gegen Strassen deutlich mit 4:1. Dabei gingen die Gäste nach 18 Minuten durch Jager in Führung, Nakache (26.') und Mboup (34.') drehten das Spiel aber noch vor dem Seitenwechsel. In der 81.' unterlief Mastrangelo ein Eigentor. Nakache erzielte das letzte Tor in der 86.'.



Differdingen freute sich derweil über einen 1:0-Auswärtssieg in Rosport. Deruffe (8.') erzielte das einzige Tor des Spiels.

Hostert gewinnt Abstiegsduell



Hostert sicherte sich drei wichtige Zähler im Abstiegskampf. Gegen RM Hamm Benfica triumphierte das Team von Trainer Henri Bossi mit 1:0. Lavie (65.') traf für die Gastgeber. Nach einem harten Foul wurde Hosterts Chris Stumpf in der 86.' des Feldes verwiesen.



Der Vorsprung auf RM Hamm Benfica und den direkten Abstiegsrang beträgt jetzt sechs Punkte.



Beim 3:1-Sieg Mondorfs in Rümelingen gelang Scanzano (10.', 45. + 1.') ein Doppelpack. Lusamba erzielte in der 73.' den Anschlusstreffer, aber Soares sorgte in der 80.' für die Entscheidung.



Das Duell zwischen Etzella und Fola begann erst um 19.30 Uhr.