F91 schaltet Fola aus

Joe GEIMER Im Achtelfinale der Coupe de Luxembourg stach vor allem die Partie zwischen F91 Düdelingen und der Escher Fola heraus. Letztendlich durften die Düdelinger jubeln.

Wenn der Tabellenzweite der BGL Ligue im Pokal auf seinen direkten Verfolger in der Meisterschaft trifft, dann ist für Spannung und Dramatik gesorgt. Vor allem wenn das Duell Fola Esch gegen F91 heißt. Letztendlich durfte Düdelingen, Luxemburgs Mannschaft des Jahres 2018, am Sonntag jubeln (2:1).



Vor den nur 279 Zuschauern im Spitzenspiel des Achtelfinals der Coupe de Luxembourg entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein recht munteres Spiel. Es gab Torchancen auf beiden Seiten. Die Düdelinger Abwehr wackelte ein ums andere Mal, konnte sich allerdings auf Torwart Esposito verlassen, der so manch starke Parade auftischte.

Stolz brachte die Heimmannschaft gegen die in der Meisterschaft zuletzt sieben Mal in Serie siegreichen Escher in Führung. In der 13.' konnte die Fola-Abwehr eine Flanke von Turpel nicht klären und Stolz war zur Stelle. Fola-Trainer Jeff Strasser feuerte seine Spieler an und sein Team machte auch Druck, doch der Ball wollte nicht ins Tor.



In der zweiten Halbzeit waren die Düdelinger die insgesamt bessere Mannschaft. Allerdings sprang bei den Schützlingen von Trainer Dino Toppmöller auch nicht viel Zwingendes heraus. Die Partie verflachte und es gab nur noch wenig Höhepunkte.



Zehn Minuten vor Spielende fiel die Entscheidung: Über die rechte Seite wurde F91 gefährlich. Stolz flankte im genau richtigen Moment auf Turpel und der Nationalspieler brachte das Leder problemlos im leeren Tor unter.

Fola gab sich aber noch nicht geschlagen: Dikaba (90. + 1.') erzielte noch den Anschlusstreffer.



Die restlichen Partien laufen noch. Die Begegnung zwischen Mühlenbach und Bissen musste abgesagt werden.