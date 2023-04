Den Tabellenführer der BGL Ligue erwischt es im Achtelfinale des Fußballpokals. Düdelingen darf nach einer verrückten Halbzeit jubeln.

Coupe de Luxembourg

F91 ringt Petingen nieder, Hesperingen ausgeschieden

Titelfavorit Hesperingen ist aus dem Pokal ausgeschieden. Das Team von Trainer Pascal Carzaniga verlor am Mittwochabend im Achtelfinale mit 0:1 in Differdingen. Das umjubelte Tor des Tages erzielte Théo Brusco erst in der 83.'.

Ebenfalls im Viertelfinale steht F91, das sich mit 3:2 in Petingen durchsetzte. In einer verrückten ersten Halbzeit sorgten Samir Hadji (16.'), Joao Magno (25.') und Dejvid Sinani (39.') für die Düdelinger Tore, Kempes Tekiela (6.', 34.') traf für die Gastgeber.

Loterie Nationale Coupe de Luxembourg – Achtelfinale Petingen – F91 2:3

Rosport – Fola 2:0

Wiltz – Hostert 4:1

Differdingen – Hesperingen 1:0

Rümelingen – Niederkorn n. V. 1:3

Luxemburg City – Mersch 0:6

Berburg – Racing 0:4

Mondorf – Strassen 2:1

