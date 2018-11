F91 hat in der BGL Ligue einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. In Rosport kam die Elf von Trainer Dino Toppmöller nicht über ein 2:2 hinaus. Auch Jeunesse musste sich mit einem Punkt begnügen.

F91 patzt in Rosport

Joe TURMES

F91 tut sich in der BGL Ligue weiter schwer. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller kam in Rosport nicht über ein 2:2 hinaus. Nach dem Führungstreffer durch Hartmann (27.') schlug F91 zwar durch Sinani (65.') und Turpel (70.') zurück. Feltes rettete Rosport in der Nachspielzeit allerdings noch einen Punkt.

Düdelingen wird froh sein, dass Tabellenführer Jeunesse im Spitzenduell mit Differdingen nicht über ein 0:0 hinauskam. Die Escher konnten auch nicht von einer mehr als halbstündigen Unterzahl von Differdingen - Siebenaler sah in der 53.' die Gelb-Rote Karte - profitieren. F91 hat damit weiter sechs Punkte Rückstand auf Jeunesse.



Fola feierte seinen sechsten Erfolg in Serie mit einem 2:1-Erfolg bei Kellerkind RM Hamm Benfica. Klapp (20.') und Bensi (60.') schossen die Escher in Führung, Bertino Cabral gelang in der 76.' nur noch der Anschlusstreffer. Durch den Erfolg rückte Fola auf den zweiten Tabellenplatz vor. Fünf Punkte Rückstand beträgt der Rückstand auf Jeunesse.



Niederkorn zwingt Racing in die Knie



Im Kampf um den Einzug in den Europapokal gelang Niederkorn ein wichtiger 2:0-Erfolg gegen den Racing. De Almeida (51.') und Thill (72.') trafen.



Hostert und Mondorf trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Benamra brachte die Gäste (18.') in Führung, Hurth erzielte den Ausgleich (60.').



Tabellenschlusslicht Rümelingen erzielte ein torloses Unentschieden gegen Titus Petingen.

Nach dem 4:1-Erfolg über Rümelingen legte Strassen nach und zwang Etzella mit 2:0 in die Knie. Payal (40.') und Lafon (77.') sorgten dafür, dass Strassen den Relegationsplatz verlassen kann.