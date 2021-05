Am vorletzten Spieltag der BGL Ligue machen Aufsteiger Hesperingen und Fola ihre Hausaufgaben. Düdelingen trifft das Tor nicht.

F91 patzt im Meisterrennen

Der Kampf um die Meisterschaft in der BGL Ligue spitzt sich vor dem letzten Spieltag zu. Durch den Patzer von F91 ist Hesperingen nun alleiniger Tabellenführer, doch Fola könnte im Nachholspiel gleichziehen.

Der FC Swift machte am Samstag beim 4:0 gegen Rodange seine Hausaufgaben. Corral (38.'), Perez (43.', 55.') und der scheidende Abdallah (72.') sorgten für einen ungefährdeten Sieg für den Aufsteiger. Ebenfalls keine Blöße gaben sich die Escher gegen Differingen: Beim 5:0-Schützenfest trafen Sinani (9.'), Hadji (41.', 59.', 68.') und Osmanovic (49.', Eigentor).

Fola-Stürmer Zachary Hadji, hier mit Cedric Sacras (l.), schießt seine Mannschaft fast im Alleingang zum Sieg. Foto: Christian Kemp

An der Tabellenspitze ergibt sich nun eine Konstellation, die spannender nicht sein könnte: Gewinnt Fola am Dienstag gegen Wiltz, wäre das Team vor dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende punktgleich mit Hesperingen. Aktuell ist die Tordifferenz der Escher, die zum Abschluss am kommenden Samstag gegen Jeunesse spielen, um zwei Treffer besser. Der FC Swift tritt in Differdingen an.

Ob die Wiltzer am Dienstag zum Stolperstein für Fola werden, wird sich zeigen. Die Düdelinger jedenfalls bissen am Aufsteiger die Zähne aus. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Mannschaft von Trainer Carlos Fangueiro den Titel an diesem Samstag beim torlosen Unentschieden verspielt hat. Am letzten Spieltag geht es gegen RM Hamm Benfica.

Während der Kampf um die Meisterschaft am kommenden Wochenende also in einem Showdown, geht es dahinter um nicht mehr viel. Für Schlagzeilen sorgten die 13 verbliebenen Erstligisten am Samstag trotzdem. In einer Mitteilung vom Ligaverband LFL kritisierten die Clubs, dass sich das Führungstrio nicht an solidarische finanzielle Absprachen halten wolle. Der Spieltag wurde deshalb zehn Minuten später angepfiffen.

Gespielt wurde trotzdem: Racing und Niederkorn siegen im Kampf um den letzten europäischen Platz weiter im Gleichschritt. Während die Hauptstädter mit 5:0 bei Titus Petingen gewannen, gab sich der FC Progrès im Heimspiel gegen Jeunesse keine Blöße (2:0). Vor dem letzten Spieltag hat Racing einen Punkt Vorsprung.

Im Tabellenkeller rückte Ettelbrück durch ein 3:2 in Mondorf etwas näher an die Konkurrenz heran, während sich Hostert beim 3:0 in Rosport keine Blöße gab. Strassen gewann mit 2:1 bei RM Hamm Benfica.

