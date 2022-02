F91 patzt gegen Racing

Der Tabellenführer aus Düdelingen verpasst es trotz Überzahl zu Hause einen Dreier einzufahren und lässt wichtige Punkte liegen.

Das war zu wenig für eine Mannschaft, die den Anspruch hat, Meister zu werden.

Im Heimspiel gegen Racing reicht es für den (noch) Tabellenführer aus Düdelingen nur zu einem Remis, obwohl man fast die komplette zweite Hälfte mit einem Mann mehr auf dem Platz gespielt hat.

Das Spiel begann nicht gut für F91. Bereits in der achten Minute erzielte Emmanuel Francoise die Führung für die Gäste. Die Düdelinger Spieler ließen im Anschluss die Köpfe aber nicht hängen und kamen durch Kobe Cools kurz vor der Halbzeitpause in der 43.' zum Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Kabinen.

Die beiden Torschützen der Partie, Emmanuel Francoise (l.) und Kobe Cools im direkten Duell. Foto: Christian Kemp

Kein Nutzen aus der Überzahl

Die zweite Hälfte war kaum drei Minuten alt, als Abdelhakim Omrani von Racing nach einem Foulspiel die Rote Karte sah. In der Folgezeit sollte es den Gastgebern jedoch nicht gelingen, aus der Überzahl Kapital zu schlagen.

Am Ende musst sich F91 mit einem Punkt zufrieden geben und läuft Gefahr die Tabellenführung wieder an Niederkorn abzugeben, sollten diese das Spitzenspiel am Sonntag zu Hause gegen Fola gewinnen.

