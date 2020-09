F91 behält seine weiße Weste in der BGL Ligue. Auch Rosport musste die Überlegenheit der Düdelingen anerkennen.

F91 nimmt die nächste Hürde

Joe TURMES F91 behält seine weiße Weste in der BGL Ligue. Auch Rosport musste die Überlegenheit der Düdelingen anerkennen.

F91 dominiert weiter in der BGL Ligue. Am sechsten Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer Carlos Fangueiro im Spitzenspiel mit 2:0 gegen Rosport durch. Düdelingen hat nun 15 Punkte in fünf Spielen gesammelt - das Duell des ersten Spieltags mit RM Hamm Benfica wurde wegen eines positiven Corona-Falls verschoben. Rosport verliert dagegen nach der zweiten Saisonniederlage den Platz an der Sonne.

F91 wird langsam aber sicher zum Meisterschaftsfavoriten, zumal die Konkurrenz weiter patzt. Der hoch gehandelte Aufsteiger Hesperingen blieb zum vierten Mal in Folge ohne Sieg und musste sich beim Abstiegskandidaten RM Hamm Benfica mit einem 1:1 begnügen.

Niederkorn verlor mit 0:3 in Wiltz. Der Aufsteiger zeigte eine gute Reaktion auf die 0:1-Niederlage bei Rodange. Das erste Spiel ohne Gegentor in dieser Saison dürfte insbesondere Trainer Dan Huet freuen.

Aufgeatmet wird in Strassen. Die Mannschaft von Trainer Manuel Correia ließ Mondorf beim 3:0-Erfolg keine Chance. Die Gäste mussten nach dem Erfolg gegen den Racing prompt wieder einen Rückschlag hinnehmen.

Etzella in der Krise

Etzella bleibt das Krisenkind der Liga nach einer 1:3-Niederlage beim Racing. Nach dem umjubelten Last-Minute-Treffer von Torhüter Witte beim 1:1 gegen Jeunesse folgte die harte Landung auf dem Boden der Realität.

Jeunesse feierte einen 1:0-Arbeitssieg gegen Hostert. Der Rekordmeister ist in dieser Saison besonders effizient. Trotz einer minimal positiven Tordifferenz (+1) wurden bereits elf Punkte in sechs Spielen gesammelt. Der Mannschaft von Trainer Marcus Weiss wurde vor Saisonbeginn nicht viel zugetraut - nun spielt sie oben mit.

Auch Differdingen siegte knapp. Beim 1:0-Sieg gegen Rodange war Torjäger Buch in der Nachspielzeit erfolgreich. Es war bereits der sechste Saisontreffer des Deutschen.

Am Montag empfängt zum Abschluss des sechsten Spieltags Titus Petingen Fola.













