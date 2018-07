F91 ist in der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden. MOL Vidi aus Ungarn setzte sich mit viel Mühe durch.

F91 muss sich knapp geschlagen geben

Joe TURMES F91 ist in der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden. MOL Vidi aus Ungarn setzte sich mit viel Mühe durch.

F91 ist in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation an MOL Vidi FC aus Ungarn gescheitert. Nach dem 1:1 im Hinspiel vor heimischer Kulisse unterlag die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller am Dienstagabend mit 1:2.

Lazovic hatte die Lokalmannschaft in der 18.' in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel erzielte Neuzugang Couturier (54.') den Ausgleich für Luxemburgs Meister. Bitter aus Düdelinger Sicht war, dass nur vier Minuten nach dem Ausgleichstreffer Scepovic den ungarischen Meister erneut in Führung schoss. F91 konnte nicht mehr zurückschlagen, auch wenn man keineswegs unterlegen war.



Drei großartige Gelegenheiten in der Nachspielzeit



In der vierminütigen Nachspielzeit vergab man drei großartige Gelegenheiten. Zunächst scheiterte Jordanov am gegnerischen Torwart. Danach traf Ibrahimovic aus kürzester Distanz den Ball nicht. Sekunden später klatschte ein Schuss von Perez an die Querlatte.

Nach diesen verpassten Gelegenheiten verlor Mélisse die Nerven und wurde wegen groben Foulspiels mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen.



Auf dem Meisterweg für die Europa-League-Gruppenphase (zweite Qualifikationsrunde) geht es nun für F91 gegen KF Drita aus Kosovo.