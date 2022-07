In der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Königsklasse tritt Düdelingen zuerst in Armenien an. Die Reise wird danach weitergehen.

Champions League

F91 muss jetzt eine lange Reise antreten

Jan MORAWSKI In der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Königsklasse tritt Düdelingen zuerst in Armenien an. Die Reise wird danach weitergehen.

Im Kampf um die nächste Qualifikationsrunde zur Champions League muss F91 gegen eine Mannschaft aus Armenien bestehen. Nachdem sich der Luxemburger Fußballmeister zum Auftakt gegen den albanischen Titelträger KF Tirana durchgesetzt hatte (1:0, 2:1), trifft er nun auf Pyunik Yerevan.

Dudelange renaît à l’ambition Le F91 a taillé un costume sur mesure au KF Tirana ce mardi soir pour s’ouvrir les portes du deuxième tour de la C1.

Der armenische Meister setzte sich am Mittwoch nach einem 0:0 im Hinspiel mit 6:5 nach Elfmeterschießen bei CFR Cluj aus Rumänien durch. Bereits für kommenden Dienstag (Anstoß um 18 Uhr Luxemburger Zeit) muss Düdelingen die mehr als 3.500 km weite Reise nach Yerevan antreten. Das Rückspiel findet eine Woche später mittwochs im Stade Jos Nosbaum statt.

Der Gewinner zieht in die dritte Qualifikationsrunde ein, während der Verlierer in der dritten Quali-Runde der Europa League weitermachen darf.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.