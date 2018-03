F91 wollte am Samstag auswärts gegen Rodange eigentlich problemlos drei Punkte einfahren, doch die Düdelinger hatten ordentlich Probleme. Am Ende setzten sich die Gäste dennoch mit 2:1 durch.

F91 mit glücklichem Sieg

Bob Hemmen

Die Düdelinger können sich freuen. Am 17. Spieltag der BGL Ligue hat sich F91 in Rodange mit 2:1 durchgesetzt. Doch die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller machte am Samstag phasenweise keinen guten Eindruck.

Erst in der 67.' hatte Turpel den Titelfavoriten in Führung gebracht. Mit seinem Fernschuss ließ der Nationalspieler Goedert im gegnerischen Kasten keine Abwehrchance. Doch Rodange wurde nach dem Gegentreffer stärker, spielte sich selbst Chancen heraus und durfte in der 88.' jubeln, als Alverdi der Ausgleichstreffer gelang.

Die Düdelinger machten in den Schlussminuten jedoch ordentlich Druck und wurden belohnt. In der 90. + 3.' sorgte Dobros für den 2:1-Endstand.