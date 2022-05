Noch ein weiterer Sieg, und Düdelingen ist praktisch vorzeitig Meister, auch wenn rein rechnerisch die Fola noch Chancen hätte.

BGL Ligue

F91 marschiert Richtung Titel, Hostert verpasst den Anschluss

André KLEIN Noch ein weiterer Sieg, und Düdelingen ist praktisch vorzeitig Meister, auch wenn rein rechnerisch die Fola noch Chancen hätte.

Düdelingen gewinnt erwartungsgemäß auswärts gegen Rodange, das jetzt definitiv abgestiegen ist.

Mit drei Punkten Vorsprung auf die Fola und einem um 15 Treffer besseren Torverhältnis genügt F91, nach dem 2:0-Auswärtserfolg am Sonntag, aus den letzten beiden Ligaspielen wohl ein einzelner Sieg, um die 16. Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen.

Eliot Gashi (F91) feiert seinen Treffer zum 2:0. Foto: Christian Kemp

Hostert gelingt es nach einer klaren Auswärtsniederlage in Strassen (4:0) derweil nicht, den Anschluss an den FC Wiltz zu halten, der nach dem Sieg gegen gegen RM Hamm Benfica nun vier Punkte Vorsprung auf den Tabellen-14. hat.

Fola zieht mit F91 gleich, Wiltz erledigt Pflichtaufgabe Die Siege von Fola und Wiltz sorgen für große Spannung in der Liga - sowohl im Kampf um die Meisterschaft als auch gegen den Abstieg.

Punktgewinn in letzter Sekunde

Swift sah schon wie der sicherer Verlierer im Heimduell gegen Jeunesse aus als Kevin Malget nach 15 Minuten die Rote Karte sah und die Gäste in der 46.' durch Scott-Beckam Kyei in Führung gingen. Trotzdem gelang der Mannschaft aus Hesperingen in der zweiten Minuten der Nachspielzeit durch Mehdi Terki noch der Ausgleichstreffer.

Differdingen schiebt sich durch einen 1:0-Heimsieg gegen Mondorf auf den dritten Rang vor, während die Gäste weiter um den Klassenerhalt zittern müssen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.