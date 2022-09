Düdelingen und der Abwehrspieler einigen sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung - aus persönlichen Gründen.

Fußball

F91 löst Vertrag von Manuel da Costa auf

F91 teilte über die sozialen Netzwerke mit, dass Manuel da Costa den Verein gebeten hat, ihn aus familiären Gründen aus seinem Vertrag zu entlassen.

Der Vorstand reagierte umgehend und leitete die erforderlichen Schritte zur Vertragsauflösung ein, damit der 36-Jährige sich auf sein Privatleben konzentrieren kann.

„Nach langen Überlegungen mit meinen Angehörigen habe ich die Vereinsleitung gebeten, meinen Vertrag mit dem Verein aus privaten Gründen auflösen zu dürfen. Es war keine leichte Entscheidung, da ich mich von der ersten Minute an wie zu Hause gefühlt habe und mir meine Teamkollegen sehr am Herzen liegen. Nach einer guten europäischen Kampagne und einem hervorragenden Start in die Meisterschaft wünsche ich dem Verein nur das Beste für die Saison. Ich werde weiterhin Fan dieses großartigen Vereins bleiben und bedanke mich bei den Fans für den herzlichen Empfang. F91, continue to dream big!“

Beim nächsten Heimspiel am Sonntag gegen Strassen wird da Costa bereits nicht mehr Teil der Mannschaft sein.





