F91 könnte auf Legia um Philipps treffen

Differdingen darf sein Heimspiel in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League gegen Trabzonspor am 23. Juli nun doch im Stade Josy Barthel austragen. Der türkische Spitzenverein machte dies möglich, indem er auf sein Recht verzichtete, das Abschlusstraining in der Spielstätte an der Route d'Arlon auszutragen.