Bob HEMMEN F91 hat im Stade Josy Barthel beim 0:1 gegen den AC Mailand eine starke Leistung gezeigt. Gennaro Gattuso und Dino Toppmöller sprachen nach dem Abpfiff über das Duell.

Nach der knappen 0:1-Niederlage der Düdelinger zum Auftakt der Europa League gegen den AC Mailand äußerten sich die Trainer beider Teams zur Partie.



"F91 ist nicht grundlos in der Europa League. Wir hatten im ersten Durchgang Probleme, wurden aber dann besser. Ich freue mich über den Sieg", so Milan-Coach Gennaro Gattuso, der hinzufügt: "Ich war nicht von Düdelingen überrascht. Aus Erfahrung weiß ich, dass es als Favorit oft schwer ist. Doch wir haben das gut gemacht. Ich ärgere mich nur darüber, dass sich unsere Spieler so oft beim Schiedsrichter beschwert haben."

Düdelingens Trainer Dino Toppmöller freute sich trotz der Niederlage über die Leistung seines Teams: "Natürlich ärgert man sich. Der Stolz überwiegt allerdings. Das Team hat über 90 Minuten hinweg eine starke Leistung gezeigt und sich fußballerisch befreien können. Wir hatten aber keine großen Torchancen und müssen ehrlich sagen, dass der AC Mailand verdient gewonnen hat."

Dino Toppmöller: "Der AC Mailand hat verdient gewonnen." Foto: Yann Hellers

Der Trainer sah einen Gegner, der unbedingt drei Punkte mitnehmen wollte. "Man hat gesehen, dass Milan Lust hatte. Wir wollten jedoch mutig sein, das ist uns gelungen."

Frising: "Es nervt micht"



Dass Joe Frising im Stade Josy Barthel das Tor hüten durfte, war eine Belohnung für die vergangenen Leistungen des Keepers. "Er hat ein ordentliches Spiel gemacht, jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Da er in der Meisterschaft spielen muss, kann es gut sein, dass wir künftig in der Europa League rotieren", so Toppmöller.

Frising selbst äußerte sich auch nach dem Spiel: "Ich habe am Donnerstagmorgen erfahren, dass ich im Tor stehen würde. Ich war ziemlich ruhig. Es nervt mich, dass ich von einem abgefälschten Schuss überwunden wurde. Wäre der Ball in den Winkel geflogen, hätte es mich weniger geärgert. Auch wenn der Schuss abgefälscht war, wäre er mir vielleicht mit einem bisschen Glück gegen den Arm und von dort aus übers Tor geflogen."

Den einzigen Treffer der Partie hatte Milans Gonzalo Higuain in der 59.' erzielt.