Fußball

F91 ist Meister, Wiltz muss in die Relegation

Bob HEMMEN Am letzten Spieltag der BGL Ligue sichert sich Düdelingen erwartungsgemäß den Titel, Rosport ist trotz einer Niederlage gerettet.

F91 ist zum 16. Mal Luxemburger Meister. Die Düdelinger hätten die Tabellenführung am letzten Spieltag zwar nur noch theoretisch abgeben können, ließen beim 3:0-Sieg in Wiltz aber ohnehin nichts anbrennen. Adel Bettaieb (27.') brachte den Meister auf die Siegerstraße, Samir Hadji (61.') und Edvin Muratovic (72.') sorgten für den Endstand.

Differdingen eroberte Platz drei und darf demnach in der Conference-League-Qualifikation antreten. Beim 2:0-Sieg im Derby gegen Niederkorn erzielte Bertino Cabral beide Treffer (71.', 84.').

Gegen den FC Progrès um Ben Vogel trifft Bertino Cabral (r.) doppelt. Foto: Stéphane Guillaume

Hesperingen beendet die Saison trotz des 2:0-Erfolgs gegen Racing auf Rang vier und muss hoffen, dass Düdelingen das Pokalfinale am Freitag (20 Uhr im Stade de Luxembourg) gegen die Hauptstädter gewinnt. Nur dann würde der FC Swift ebenfalls in der Conference-League-Qualifikation spielen.

Im Kampf um den Klassenerhalt stand nur noch eine Entscheidung aus. Weil RM Hamm Benfica (FC Luxembourg City) und Rodange bereits als Absteiger feststanden und Hostert den Relegationsplatz 14 nicht mehr verlassen konnte, wurde ermittelt, welches Team ebenfalls im Barragespiel antreten muss.

Da Wiltz gegen F91 leer ausging, konnte sich Rosport trotz der 0:3-Heimniederlage gegen Etzella über den Klassenerhalt freuen. Fatjon Celani (10.', 75.') und Markus Einsiedler (39.') trafen für die Ettelbrücker.

Sowohl die Ettelbrücker um Till Hermandung als auch die Rosporter um Johannes Steinbach (r.) haben den Klassenerhalt geschafft. Foto: Christian Kemp

In der Relegation kommt es nun am Donnerstag (20 Uhr) zum Duell zwischen Hostert und Mamer, den Vierten der Ehrenpromotion. Am Samstag (16 Uhr) misst sich Wiltz mit Junglinster, dem Dritten der Ehrenpromotion. Wo die beiden Begegnungen stattfinden, ist noch nicht bekannt.

Fola kam zum Saisonabschluss gegen Mondorf nicht über ein 1:1 hinaus und rutschte auf Rang drei.

Strassen und Titus Petingen trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Rodange verlor zu Hause mit 2:3 gegen Hostert und RM Hamm Benfica musste sich Jeunesse mit 1:3 geschlagen geben.

