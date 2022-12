Düdelingen setzt sich am letzten Spieltag vor der Winterpause in Wiltz durch. Auch Racing lässt nichts anbrennen.

BGL Ligue

F91 ist Herbstmeister

Bob HEMMEN Düdelingen setzt sich am letzten Spieltag vor der Winterpause in Wiltz durch. Auch Racing lässt nichts anbrennen.

F91 ist am Sonntag wieder an Hesperingen in der Tabelle vorbeigezogen und geht damit als Tabellenführer in die Winterpause. Die Düdelinger behaupteten sich dank Treffern von Filip Bojic (68.'), Joao Magno (80.') Dejvid Sinani (88.') mit 3:0 in Wiltz.

Hesperange invincible avant la trêve Sans argument offensif, la Jeunesse n’a jamais constitué une menace pour une équipe du Swift portée par un Dominik Stolz efficace.

Fola musste gegen Racing die nächste Niederlage hinnehmen. Edvin Muratovic traf beim 4:2-Heimsieg der Hauptstädter doppelt.

Strassen überzeugte vor heimischer Kulisse gegen Etzella und siegte mit 4:1. Brian Barbit schnürte einen Doppelpack. Am Abend gewann Niederkorn mit 4:2 gegen Mondorf.

Die restlichen Partien des 15. Spieltags der BGL Ligue fanden schon am Samstag statt.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.