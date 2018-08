F91 in Warschau: Autogrammjäger und Philipps im Rampenlicht

F91 trifft am Donnerstagabend im Hinspiel der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation in der polnischen Hauptstadt auf Legia Warschau.

F91 trifft am Donnerstagabend im Hinspiel der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation in der polnischen Hauptstadt auf Legia Warschau.

Nur noch wenige Stunden müssen sich die Düdelinger gedulden, bis am Donnerstagabend (21 Uhr) das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der Europa League zwischen Legia und F91 stattfindet. Vor dem Duell mit dem polnischen Doublé-Sieger gab es für Schnell und Co. in Warschau bereits so einiges zu entdecken.

Reisende Fußballer



Nachdem die Düdelinger erst am vergangenen Freitag aus dem Kosovo zurückkehrten, stiegen sie bereits am Dienstag wieder ins Flugzeug, um nach Warschau zu reisen ...