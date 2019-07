Am Dienstagabend tritt F91 Düdelingen in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League an. Auf dem Weg ins nordmazedonische Skopje wussten sich die Düdelinger zu beschäftigen.

F91 in Skopje: Uno, Luxus und Fußball

Bob HEMMEN Am Dienstagabend tritt F91 Düdelingen in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League an. Auf dem Weg ins nordmazedonische Skopje wussten sich die Düdelinger zu beschäftigen.

F91 bekommt eine zweite Chance. Nachdem die Düdelinger in der Champions-League-Qualifikation am maltesischen Meister FC Valletta gescheitert waren, darf das Team von Trainer Emilio Ferrera in der Europa-League-Qualifikation antreten. In der zweiten Runde treffen Schnell und Co. auf den nordmazedonischen Meister Shkendija. Das Hinspiel findet am Dienstag (17.55 Uhr) in Skopje statt. "Wir werden mit Wut im Bauch antreten", sagt Ricardo Delgado.

Mit dem Kartenspiel Uno vertreiben sich die Fußballer die Zeit im Flugzeug. Foto: Bob Hemmen

Am Montagmorgen reisten die Düdelinger mit einem Charterflugzeug aus Luxemburg nach Nordmazedonien. Im Flugzeug vertrieben sich einige Spieler die Zeit mit dem Kartenspiel Uno, andere hörten Musik oder sahen sich Serien an. Vor allem die neu erschienene dritte Staffel der Erfolgsserie "Haus des Geldes" ist bei den Fußballern beliebt.



In Skopje übernachteten die F91-Akteure in der Fünfsterne-Unterkunft Park Hotel & Spa. Das Hotel ist luxuriös und liegt direkt neben der Tose-Proeski-Arena, dem Nationalstadion, in dem das Duell mit Shkendija stattfindet. Am Montagabend konnten die Spieler somit zu Fuß zum Training.

Die Düdelinger sehen das Stadion vom Hotelzimmer aus. Foto: Bob Hemmen

Coach Ferrera weiß, dass am Dienstag eine schwere Aufgabe auf seine Schützlinge wartet. "Shkendija ist deutlich stärker als Valletta", sagt er. Stolz ist davon überzeugt, dass sich F91 in den vergangenen Wochen verbessert hat. "Es ist ganz normal, dass ein neu formiertes Team Zeit benötigt. Wir haben allerdings von Spiel zu Spiel Fortschritte gemacht." Am Dienstag wollen er und seine Teamkollegen den Grundstein für das Erreichen der nächsten Runde legen.



Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag (17.55 Uhr) im Stade Josy Barthel statt.

F91 winkt Duell mit Celtic Glasgow F91 kennt seine möglichen Gegner in der dritten Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League: Celtic Glasgow aus Schottland oder Nomme Kalju aus Estland.

Sollte F91 die dritte Qualifikationsrunde erreichen, würden die Düdelinger auf den Verlierer des Duells in der Champions-League-Qualifikation zwischen dem schottischen Meister Celtic Glasgow und dem estnischen Champion Nomme Kalju treffen.