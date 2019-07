F91 Düdelingen geht am Dienstagabend mit einer guten Ausgangslage ins Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League. Doch Fußball-Trainer Emilio Ferrera weiß, dass es gegen Shkendija erneut schwer wird.

F91 in der Europa-League-Qualifikation: Zum Greifen nah

"Wir dürfen nicht an das Hinspielresultat denken", sagt F91-Trainer Emilio Ferrera. Nachdem die Düdelinger das erste Duell der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League im nordmazedonischen Skopje mit 2:1 gegen Shkendija gewonnen hatten, gehen Schnell und Co. allerdings mit einer guten Ausgangslage ins Rückspiel. Am Dienstag (17.55 Uhr) empfangen die Düdelinger Shkendija im hauptstädtischen Stade Josy Barthel.

"Der Gegner wird noch aggressiver auftreten", meint Bettaieb, der vergangene Woche nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung das zwischenzeitliche 1:1 erzielt hatte. Er und Bernier dürfen im Rückspiel wohl von Anfang an ran. "Es kann einige Änderungen geben", verrät Ferrera.

Ferrera erwartet schönes Spiel



Seine Mannschaft hatte in Skopje Glück, weil F91 von zwei Torwartfehlern profitierte, um das Spiel zu drehen. "Wir kennen den Gegner jetzt noch besser. Ich rechne aber nicht damit, dass Shkendija auftreten wird als im Hinspiel. Die Zuschauer können sich erneut auf ein schönes Spiel freuen", sagt Ferrera.

Dass vielen jungen Spielern im F91-Kader die Erfahrung fehlt, macht ihm vor dem wichtigen Duell keine Angst: "Die Naivität kann auch ein Vorteil sein."

Sollte F91 die dritte Qualifikationsrunde erreichen, würden die Düdelinger wohl auf Nomme Kalju (EST) treffen. In der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League verlor der Außenseiter das Hinspiel gegen Celtic Glasgow (SCO) mit 0:5.