Am Donnerstag steht das Duell zwischen F91 und APOEL Nikosia an. Beide Teams wollen sich von den Diskussionen um den Rasen im Stade Josy Barthel nicht ablenken lassen.

F91 in der Europa League: Konzentration auf das Wesentliche

Der neu verlegte Rasen war am Mittwochabend nur zu einem kleinen Teil zu sehen. Eine Plastikplane schützte das Grün vor dem Regen. Dennoch waren die Mannschaften von F91 und APOEL Nikosia extra ins Stade Josy Barthel gekommen, um sich über den Zustand des Platzes zu informieren. Die beiden Trainer, Bertrand Crasson (F91) und Thomas Doll (APOEL Nikosia), gingen erstaunlich gelassen mit der Situation vor dem Duell in der Europa-League-Gruppenphase um.



"Ich denke nicht, dass es ein Problem ist, auf diesem Platz zu spielen. Ich komme aus Norddeutschland. Da hat es im November immer geregnet. Ich habe es geliebt, unter diesen Bedingungen zu spielen", erklärte Doll, der in der Bundesliga bereits den Hamburger SV, Dortmund und Hannover 96 trainiert hat. "Hier wird rund um die Uhr am Platz gearbeitet. Das stimmt mich zuversichtlich. Man muss nur hoffen, dass sich nicht zu viel Wasser im Rasen sammelt. Ich habe mit meinen Spielern gesprochen. Natürlich kann es schwierig sein, auf solch einem Spielfeld schnell die Richtung zu wechseln. Aber darauf muss man sich einstellen und das richtige Schuhwerk wählen. Dies gehört zu einer professionellen Einstellung dazu."

F91-Trainer Bertrand Crasson möchte, dass sich die Spieler nicht zu sehr mit dem Rasenzustand beschäftigen. Foto: Yann Hellers

Crasson schlug in die gleiche Kerbe: "Wir sollten uns nicht zu stark mit den Diskussionen um den Zustand des Rasens befassen. Wir sollten an das Spiel denken. Tatsache ist, dass wir bereits im Heimspiel gegen den FC Sevilla mit schlechten Platzverhältnissen konfrontiert waren."

Der Schiedsrichter entscheidet

Beide Teams durften ihr Abschlusstraining am Mittwoch nicht im Stade Josy Barthel absolvieren, um den neu verlegten Rasen zu schonen. Beide wichen nach Düdelingen aus: F91 trainierte im Stade Aloyse Meyer, während APOEL nach langem Hin und Her (in Hesperingen und in Hostert waren die Platzverhältnisse nicht gut) im Stade Jos Nosbaum die letzte Einheit vor dem Spiel am Donnerstag (Anstoß um 21 Uhr) absolvierte.



Ob gespielt werden kann, entscheidet der italienische Schiedsrichter Gianluca Rocchi im Laufe des Donnerstags.

F91 darf nicht verlieren

Was die sportliche Ausgangssituation angeht, ist diese klar: F91 benötigt im zweitletzten Spiel der Gruppe A ein Unentschieden, um im Rennen um den zweiten Gruppenplatz und damit und den damit verbundenen Einzug ins 1/16-Finale zu bleiben. Am letzten Spieltag in zwei Wochen steht das Auswärtsspiel bei Qarabag aus Aserbaidschan an.