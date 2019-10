Ein Dieb in der Umkleide, eine Bitte der UEFA und die ungeklärte Trainerfrage. Trotz dieser Umstände möchte F91 am Donnerstag den zweiten Sieg in der Gruppenphase der Europa League holen.

F91 in der Europa League: Keine Zeit für Ablenkung

Bob HEMMEN Ein Dieb in der Umkleide, eine Bitte der UEFA und die ungeklärte Trainerfrage. Trotz dieser Umstände möchte F91 am Donnerstag den zweiten Sieg in der Gruppenphase der Europa League holen.

Eigentlich sollte die Stimmung im F91-Lager vor dem zweiten Gruppenspiel der Europa League am Donnerstag (21 Uhr im Stade Josy Barthel) gegen Qarabag gut sein. Am Sonntag setzten sich die Düdelinger mit 7:0 gegen Rosport durch. Nach dem Auftaktsieg gegen APEOL Nikosia hat die Mannschaft zudem realistische Chancen, um die Gruppenphase des zweitgrößten europäischen Wettbewerbs zu überstehen.



Ein Vorfall sowie eine Bitte der UEFA sorgten allerdings für Ärgernis. In der Nacht zum vergangenen Sonntag wurde in die F91-Umkleidekabine eingebrochen und zahlreiche Fußballschuhe sowie Material entwendet. Derzeit ermittelt die Polizei.

Kein Training im Stade Josy Barthel



Aufgrund des Rasenzustands im Stade Josy Barthel bat die UEFA zudem darum, den Platz am Mittwoch zu schonen, sodass Schnell und Co. in Düdelingen trainierten. Die Gäste genießen in solchen Fällen Priorität, deshalb durfte sich Qarabag in der Hauptstadt vorbereiten.

Von diesen Umständen wollen sich die Düdelinger aber nicht ablenken lassen. Torhüter Joubert weiß jedoch um die Schwere der Aufgabe gegen den aserbaidschanischen Meister: "Für uns ist jedes Spiel wichtig. Wir sind nicht der Favorit, fühlen uns in der Rolle des Außenseiters aber ohnehin sehr wohl. Jetzt hoffen wir auf ein gutes Resultat".

Jeder ist motiviert, um ein gutes Resultat zu erzielen

Interimstrainer Bertrand Crasson ist optimistisch: "Jeder ist motiviert, um ein gutes Resultat zu erzielen. Der Sieg gegen Rosport war wichtig für uns, mir hat neben dem Resultat nämlich auch die Art und Weise gefallen, wie wir aufgetreten sind. Wir sind bereit für das Duell mit Qarabag."

Für den ehemaligen belgischen Nationalspieler geht es auch um die persönliche Zukunft. Mit dem zweiten Sieg in der Gruppenphase hätte Crasson ein weiteres Argument, um das Team auch langfristig zu trainieren.



Helfen soll die Unterstützung der eigenen Anhänger. Laut Vereinsangaben werden 3 500 Zuschauer erwartet. Wenn das Spiel um 21 Uhr beginnt, spielen die Sorgen der vergangenen Tage ohnehin keine Rolle mehr.