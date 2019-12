Am Donnerstag bestreitet F91 in Baku das letzte Europa-League-Gruppenspiel. Seit Dienstag bereiten sich die Düdelinger vor Ort vor.

F91 in Baku: Morgengymnastik und Walkie-Talkies

Bob HEMMEN Am Donnerstag bestreitet F91 in Baku das letzte Europa-League-Gruppenspiel. Seit Dienstag bereiten sich die Düdelinger vor Ort vor.

F91 kann die letzte Aufgabe auf europäischer Bühne ganz ohne Druck angehen. Am Donnerstag (Anpfiff um 18.55 Uhr Luxemburger Zeit) treffen die Düdelinger zum Abschluss der Europa-League-Gruppenphase in Baku auf Qarabag. Obwohl beide Teams keine Chance mehr aufs Weiterkommen haben, hoffen die Gäste auf ein positives Resultat. Bereits zwei Tage vor dem Spiel reiste das Team in Aserbaidschans Hauptstadt.



Reise

Kurz nach 13 Uhr stieg das Charterflugzeug der Düdelinger am Dienstag vom Findel aus in die Luft, um fünf Stunden später in Baku zu landen. Unterwegs erholten sich Cools und seine Teamkollegen. Insgesamt 97 Passagiere waren im Flugzeug, 39 davon Fans, die F91 gegen Qarabag unterstützen werden.



Die Düdelinger Kobe Cools (4), Tim Kips (30) und Delvin Skenderovic (44) erholen sich im Flugzeug. Foto: Roland Miny

Hotel

In Baku übernachten die Spieler und Verantwortlichen im Fairmont Hotel. Die Fünfsterne-Unterkunft ist aufgrund der Flame Towers bekannt. Da die Düdelinger bereits zwei Tage vor dem Spiel vor Ort waren, mussten sich die Spieler beschäftigen. "Wir vertreiben uns die Zeit mit Karten- oder Videospielen. Ich finde es gut, dass wir beieinander sind und sich niemand abschottet", sagt Cools.

Im Fairmont Hotel fühlen sich die Düdelinger wohl. Foto: fairmont.com

Morgengymnastik

Weil die Begegnung am Donnerstag erst um 21.55 Uhr (Ortszeit) beginnt, wartet ein langer Tag auf die Düdelinger. Trainer Betrand Crasson traf die Entscheidung, dass sich die Mannschaft um 11 Uhr zur Morgengymnastik treffen soll. "Das wird ein langer Tag", weiß der Belgier.

Trainer auf der Tribüne

Crasson darf am Donnerstagabend nicht an der Seitenlinie stehen. Weil er im laufenden Wettbewerb bereits drei Gelbe Karten gesehen hat, muss er auf die Tribüne. Co-Trainer Lehit Zegdane steht während des Spiels in der Verantwortung, doch Crasson kann sich mit ihm unterhalten. "Wir werden per Telefon oder Walkie-Talkie kommunizieren", verrät der Belgier. Dies ist laut UEFA-Regularien erlaubt. Der eigentliche Cheftrainer darf jedoch nicht direkt mit der Mannschaft kommunizieren, und hat weder vor dem Spiel noch in der Halbzeitpause Zutritt zur Kabine.

F91-Trainer Bertrand Crasson darf nicht auf die Bank. Foto: Stéphane Guillaume

Geld



Obwohl F91 keine Chance mehr hat, die Gruppenphase zu überstehen, könnte sich das Duell mit Qarabag finanziell lohnen. Sollte F91 als Sieger vom Platz gehen, würde sich der Club über 570.000 Euro freuen, für ein Unentschieden gäbe es immerhin 190.000 Euro.