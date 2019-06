Die Luxemburger Fußballclubs kennen ihre Gegner für den europäischen Wettbewerb. Meister F91 Düdelingen trifft auf eine Mannschaft aus Malta.

F91 gegen Valletta, Fola nach Georgien

Luxemburgs Fußballmeister F91 Düdelingen trifft in der ersten Qualifikationsrunde der Champions League auf den FC Valletta. Das Team des neuen Trainers Emilio Ferrera wird also in Malta seine nächste europäische Reise starten.

Ferrera wird F91-Teammanager Am Samstag wurde bekannt, wie es in Düdelingen weitergeht. F91 hat Emilio Ferrera als neuen Teammanager präsentiert. Er wird von Henri Bossi unterstützt.

Unter Coach Dino Toppmöller hatte F91 in der vergangenen Saison mit dem Erreichen der Europa-League-Gruppenphase bekanntlich Geschichte geschrieben. Düdelingen spielt am 9. oder 10. Juli zuerst zu Hause, am 16. oder 17. Juli geht es zum Rückspiel nach Malta.

Niederkorn eine Runde früher im Einsatz

Scheiden die Düdelinger in der Champions-League-Qualifikation aus, spielen sie in der Europa League - jeweils eine Qualifikationsrunde weiter. Im vergangenen Jahr waren die Luxemburger an MOL Vidi FC aus Ungarn gescheitert und hatten danach in der Europa League ihre Erfolgsserie gestartet.

Das will auch Fola Esch. Der Club von Trainer Jeff Strasser trifft in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League auf Chikhura Sachkhere (GEO). Während sich Stadtrivale Jeunesse Esch mit Tobol Kostanay (KAZ) misst, spielt Niederkorn gegen Cork City (IRL). Der FC Progrès muss jedoch erst einmal die Vorqualifikation gegen der Cardiff Metropolitan University überstehen.

Sébastien Thill und Niederkorn müssen eine Runde mehr überstehen. Foto: Yann Hellers