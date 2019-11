Am Donnerstagabend ist der FC Sevilla zu Gast in Luxemburg. In der Fußball-Europa-League ist der spanische Club Gegner von F91 Düdelingen, das gute Erinnerungen an dessen Lokalrivalen hat.

F91 gegen Sevilla: Gute Erinnerungen

Daniel WAMPACH Am Donnerstagabend ist der FC Sevilla zu Gast in Luxemburg. In der Fußball-Europa-League ist der spanische Club Gegner von F91 Düdelingen, das gute Erinnerungen an dessen Lokalrivalen hat.

F91 Düdelingen gegen den FC Sevilla - nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Fans ist es das Fußballspiel des Jahres, wenn beide Teams im Rahmen der Europa-League-Gruppenphase am Donnerstagabend um 18.55 Uhr im Stade Josy Barthel aufeinandertreffen. "Wir erwarten eine große europäische Mannschaft", sagt Düdelingens Trainer Bertrand Crasson. "Wir wollen dem Luxemburger Publikum ein schönes Spektakel bieten und anders auftreten als gegen Qarabag."



F91 ist ohne Frage der klare Außenseiter gegen den Fünften der spanischen Meisterschaft. Im Hinspiel vor zwei Wochen zeigten die Düdelinger allerdings zumindest in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung, als es mit 0:0 in die Pause ging.



Sevilla mit dem ehemaligen spanischen Nationaltrainer Julen Lopetegui hatte viel Ballbesitz, konnte seine Chancen zunächst aber nicht verwerten. Doch in der zweiten Halbzeit drehten die Spanier auf und setzten sich mit 3:0 durch.

Vorbereitung auf das Stadtderby



Was sich vor zwei Wochen ereignete, ist nun egal. Neues Spiel, neues Glück. Gerne erinnert man sich an die Gruppenphase des Vorjahres, als man ebenfalls einen großen Club aus Sevilla im Stade Josy Barthel begrüßte und beim 0:0 den ersten Europa-League-Punkt eines luxemburgischen Vereins holte. Es war die Partie gegen Betis, den Lokalrivalen des FC Sevilla.



Am Sonntagabend findet das Stadtderby in der spanischen Liga statt - auch deswegen wird der FC Sevilla mit dem nötigen Ernst in Luxemburg antreten und die Partie als Vorbereitung für das Wochenende nutzen. Noch denkt man nicht an Betis: "Wir sind Profis und nehmen ein Spiel nach dem anderen. Wir müssen uns auf Düdelingen konzentrieren, denn es war ein kompliziertes Hinspiel", betont Bono, Torhüter des FC Sevilla.



Düdelingens Trainer Bertrand Crasson will den Fans "ein Spektakel bieten". Foto: Yann Hellers

Dass F91 solch eine Leistung wie gegen Betis wiederholen kann, ist gegen den ältesten reinen Fußballclub Spaniens (Gründung 1890) recht unwahrscheinlich. Aber Trainer Crasson macht schon mal Hoffnung auf Spektaktel: "Wir werden weniger vorsichtig auftreten als im Hinspiel. Alleine schon wegen der Wetterverhältnisse wird es eine andere Partie als noch in Sevilla."

Der Gegner denkt gar nicht daran, Düdelingen zu unterschätzen. "Es wird kompliziert, wir dürfen sie nicht unterschätzen und müssen Düdelingen respektieren. Es ist eine gute Mannschaft, sowohl physisch als auch taktisch", warnt Sevillas Coach Lopetegui.



Auch das nasse Spielfeld nach dem vielen Regen in den vergangenen Tagen stellt für den ehemaligen Trainer von Real Madrid und der spanischen Nationalmannschaft kein Problem dar: "Im Profifußball gibt es keine Entschuldigungen." Mit einem Unentschieden würde der FC Sevilla den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.