Am Mittwochabend steht Titelkandidat Niederkorn in der BGL Ligue vor einer echten Herausforderung, wenn es zum amtierenden Meister F91 geht.

F91 fordert Niederkorn heraus

F91 gegen Niederkorn: Der 16. Spieltag der BGL Ligue wartet am Mittwoch mit einem Spitzenspiel auf, wenn der amtierende Meister einen Titelkandidaten empfängt. Im Lager von F91 will man vorerst nicht mehr vom Meistertitel sprechen, auch wenn die Rückrunde mit zwei Siegen gegen Titus Petingen (4:2) und gegen Jeunesse (1:0) begonnen wurde.

"Wir tun am besten daran, nur von Spiel zu Spiel zu schauen. Wir sind nicht vor Rückschlägen gefeit. Unser Rückstand auf die Tabellenspitze ist mit sieben Punkten weiterhin groß, aber wir versuchen diesen zu verringern", betont Trainer Bertrand Crasson.

Garos und Schnell fehlen

Der Coach hat großen Respekt vor Niederkorn: "Der FC Progrès ist eine der stärksten Mannschaften der Liga, doch wir wollen unsere Stärken ausspielen. Auch wenn bei uns immer wieder von Sinani und Stolz gesprochen wird, haben wir auch andere Spieler, die den Unterschied ausmachen können."

Im Duell mit Niederkorn muss der belgische Trainer auf die verletzten Garos und Schnell verzichten. In der Innenverteidigung muss also improvisiert werden. "Nun müssen andere Spieler diese Ausfälle kompensieren. Ich habe Vertrauen in mein gesamtes Aufgebot."

Vrabec rechnet weiterhin mit F91

Der Niederkorner Coach Roland Vrabec kann es nachvollziehen, dass die Verantwortlichen von F91 nicht vom Meistertitel sprechen wollen. "Der Gegner blickt auf eine verkorkste Hinrunde in der BGL Ligue zurück. Es ist von daher verständlich, dass er sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt."

Vrabec will F91 nicht abschreiben: "Das Team hat definitiv die Qualität, eine Siegesserie zu starten. Doch dies traue ich auch Fola, Titus Petingen und uns zu. Ich gehe von einem engen Meisterschaftsrennen bis zum Schluss aus."

Ärger über die Niederlage gegen Racing

Der deutsche Coach ärgert sich deshalb umso mehr über die 1:2-Niederlage gegen Racing am vergangenen Spieltag. "Es war in meinen Augen unsere schlechteste Saisonleistung. Wir haben nach unserer 1:0-Führung vieles vermissen lassen. Es hat an Laufbereitschaft, an Lösungen in Ballbesitz und an der nötigen Einstellung gefehlt. Die vergebenen drei Punkte tun weh, da wir den Sprung an die Tabellenspitze verpasst haben. Der Zeitpunkt der Niederlage war ärgerlich."

Eine richtige Erklärung für die schwache Leistung hat Vrabec nicht. Der 45-Jährige gibt sich jedoch keinen Illusionen hin. "Im Fußball kommen solche Leistungen leider manchmal vor." Er hofft, dass sein Team nun gegen F91 die nötige Reaktion zeigt.

Programm

20.00: Rosport – Jeunesse

20.00: F91 – Niederkorn

20.00: Rodange – Titus Petingen

20.00: Mondorf – Etzella

20.00: Fola – Mühlenbach

20.00: Differdingen – Strassen

20.00: Racing – Hostert