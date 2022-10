In der BGL Ligue gewinnt der Titelverteidiger gegen Differdingen. Derweil stürzt Fola immer tiefer in die Krise.

BGL Ligue

F91 feiert den neunten Sieg im neunten Spiel

Meister F91 hat am Sonntag in der BGL Ligue eine hohe Hürde genommen. Gegen Differdingen setzte sich die Mannschaft von Trainer Carlos Fangueiro mit 3:1 durch und verteidigte damit die Tabellenführung vor Hesperingen, das sich mit 4:2 gegen Mondorf durchsetzte.

Vor mehr als 400 Zuschauern im Düdelinger Stade Jos Nosbaum trafen Filip Bojic (22.', 55.') und Herman Moussaki (90. + 3.') für die Hausherren, Differdingens Joao Simoes gelang nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (58.').

In der zweiten Spitzenpartie des neunten Spieltags trennten sich Niederkorn und Racing mit einem torlosen Unentschieden. Diese Gelegenheit nutzte vor allem Titus Petingen, das sich durch einen 2:0-Sieg in Wiltz in die Spitzengruppe der Liga auf Rang vier schob.

Am anderen Ende der Tabelle hat Rosport drei ganz wichtige Punkte geholt. Der FC Victoria setzte sich durch Tore von Ernesto Jimenez (2.'), Yan Bouché (49.') und Davis Spruds (85.') im Kellerduell gegen Etzella mit 3:1 durch. Neues Schlusslicht ist Fola, das mit 2:3 bei Käerjeng verlor und damit die sechste Niederlage in Folge kassierte.

Ebenfalls drei Punkte holte Jeunesse gegen Strassen (2:0), während Aufsteiger Monnerich nach dem 0:0 in Hostert mittlerweile seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg wartet.

