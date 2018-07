Das Hinspiel der ersten Champions-League-Qualifikationsrunde zwischen F91 und MOL Vidi FC endete unentschieden. Die Düdelinger hätten sogar als Sieger vom Platz gehen können.

F91 fehlt das Glück zum Sieg

Bob HEMMEN

F91 war als klarer Außenseiter in die erste Runde der Champions-League-Qualifikation gestartet. Im Hinspiel zeigten die Düdelinger eine starke Leistung und waren das deutlich bessere Team, die Gastgeber mussten sich gegen MOL Vidi FC aber mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.



Im ersten Durchgang bestimmten die Düdelinger die Partie und hatten bis zum Gegentreffer in der 42.' durch Huszti auch die besseren Möglichkeiten. Vor dem gegnerischen Tor waren Stolz und Co. allerdings nicht kaltschnäuzig genug.

Der ungarische Club, der bis vor Kurzem noch Videoton FC hieß und aufgrund eines Sponsorenwechsels umbenannt wurde, machte es dagegen besser. Nach einer von ihm selbst eingeleiteten Chance traf Huszti noch vor dem Halbzeitpfiff unhaltbar zum 1:0.

Mélisse per Fernschuss erfolgreich



Nach dem Seitenwechsel wollte F91 die Offensivbemühungen noch einmal erhöhen und hatte in der 47.' durch Turpel und Mélisse direkt gute Chancen. Aber sowohl bei beiden Möglichkeiten als auch drei Minuten später bei einem Freistoß Sinanis war Torhüter Kovacsik zur Stelle.

Turpel und Co. machten weiterhin Druck und wollten unbedingt den Ausgleichstreffer erzielen. In der 58.' hatten die Düdelinger dann endlich das nötige Glück auf ihrer Seite, als der bis dahin starke Kovacsik bei einem Fernschuss von Mélisse eine unglückliche Figur machte.

Nun wollten die Gastgeber noch mehr, schließlich hatten sie bereits einige gegnerische Schwächen offenbart. Trotz weiterer Chancen gelang F91 allerdings kein weiteres Tor. Dennoch haben die Düdelinger aufgrund der gezeigten Leistung gute Chancen, die zweiten Qualifikationsrunde zu erreichen.



Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag (20.15 Uhr) in der Pancho Arena in Felcsut statt.