Meister F91 startet mit einer lösbaren Aufgabe in die neue BGL-Ligue-Saison. Es geht gegen Aufsteiger Mühlenbach.

F91 empfängt Aufsteiger Mühlenbach

Joe TURMES Meister F91 startet mit einer lösbaren Aufgabe in die neue BGL-Ligue-Saison. Es geht gegen Aufsteiger Mühlenbach.

(jot) - Doublésieger F91 startet mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Mühlenbach in die neue Saison. Zudem kommt es am ersten Spieltag zu den attraktiven Duellen zwischen Fola und Differdingen sowie Niederkorn und Jeunesse. Der erste Spieltag findet am ersten Augustwochenende (2./3./4.) statt.

Der erste Spieltag im Überblick

Hostert - Mondorf

Fola - Differdingen

Rodange - Strassen

Rosport - Etzella

F91 - Mühlenbach

Racing - Titus Petingen

Niederkorn - Jeunesse