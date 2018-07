Die Chancen stehen seit Dienstagabend nicht schlecht, dass sich F91 auf europäischer Bühne mit Legia Warschau um Chris Philipps messen muss.

F91-Duell mit Chris Philipps rückt näher

Joe TURMES Die Chancen stehen seit Dienstagabend nicht schlecht, dass sich F91 auf europäischer Bühne mit Legia Warschau um Chris Philipps messen muss.

Nach der Auslosung der dritten Europa-League-Qualifikationsrunde klang es ziemlich unrealistisch, dass F91 im Fall eines Weiterkommens gegen KF Drita aus Kosovo in der zweiten Runde auf Legia Warschau treffen würde.

Der polnische Meister um Chris Philipps misst sich in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League mit dem slowakischen Meister Spartak Trnava. Der Verlierer dieses Duells wartet auf den Gewinner des Aufeinandertreffens zwischen F91 und KF Drita.

Seit Dienstagabend deutet Vieles daraufhin, dass Legia Warschau den Gang in die Europa-League-Qualifikation antreten muss. Philipps und Co. verloren vor heimischer Kulisse mit 0:2 gegen Außenseiter Trnava. Besonders bitter aus polnischer Sicht war der zweite Gegentreffer, der erst in der dritten Minute der Nachspielzeit fiel. Philipps wurde in der 67.' ausgewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag sein Team mit 0:1 in Rückstand.