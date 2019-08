Düdelingens Fußballer wollen zum zweiten Mal in Folge in die Gruppenphase der Europa League einziehen. Im Stade Josy Barthel wartet die letzte Hürde auf F91.

F91 Düdelingen: Träumen erlaubt

Bob HEMMEN Düdelingens Fußballer wollen zum zweiten Mal in Folge in die Gruppenphase der Europa League einziehen. Im Stade Josy Barthel wartet die letzte Hürde auf F91.

Am Donnerstagabend kann F91 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Gruppenphase der Europa League einziehen. Nachdem Düdelingen im vergangenen Jahr ganz Europa überraschte, muss die Mannschaft von Trainer Emilio Ferrera nun im Stade Josy Barthel (Anpfiff um 20 Uhr) gegen den FC Ararat-Armenia gewinnen, um diese Sensation zu wiederholen. Das Hinspiel hatte F91 in Yerevan am vergangenen Donnerstag mit 1:2 verloren. "Ich denke nicht, dass der Gegner mit dem Hinspielergebnis zufrieden ist. Für uns war das sicherlich kein schlechtes Resultat", meint F91- Trainer Emilio Ferrera.

Die Gäste wollen als erstes armenisches Team in die Gruppenphase der Europa League einziehen. Ararats Trainer Vardan Minasyan weiß, dass auf seine Mannschaft ein schweres Spiel wartet. "Am Anfang werden sicherlich einige meiner Spieler nervös sein. Wir müssen so aggressiv agieren wie im Hinspiel.“ Das erste Duell hatten die Armenier aufgrund eines späten Treffers von Antonov erst in der Nachspielzeit entschieden. Dass dieses Tor ausschlaggebend sein könnte, wissen die Gäste. "Uns reicht ein Unentschieden", sagt Minasyan.

Obwohl die Düdelinger mit der Hinspielleistung nicht unzufrieden waren, sieht Schnell noch Luft nach oben: "Wir hatten Probleme im Spielaufbau. Wir müssen höher stehen, weil die Räume zwischen den Linien zu groß waren. Zudem müssen wir besser in die Zweikämpfe finden."

Stolz ist einsatzbereit

Grund zur Freude hat der Trainer, weil ihm Leistungsträger Stolz zur Verfügung steht. Zunächst war Ferrera davon ausgegangen, dass der Deutsche das Rückspiel verletzungsbedingt verpassen würde, doch bei der Verletzung handelte es sich nur um eine Einblutung an der Faszie. Da Ferrera bis auf den nach wie vor verletzten Bettaieb alle Schlüsselspieler zur Verfügung stehen, geht der Coach optimistisch in die Begegnung.

Sollte F91 die Gruppenphase erreichen, würden die Düdelinger bereits am Freitag erfahren, gegen welche europäischen Spitzenteams sie in den kommenden Monaten antreten dürften. Die Auslosung findet um 13 Uhr in Monaco statt.