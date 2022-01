Düdelingens Fußballer gewinnen im spanischen Alicante gegen den russischen Spitzenclub ZSKA Moskau. F91 reicht ein Tor.

Fußball

F91 Düdelingen schlägt ZSKA Moskau

F91 ist offenbar schon bereit für die Rückrunde in der BGL Ligue. Am Montag setzten sich die Düdelinger im Rahmen des Trainingslagers im spanischen Alicante mit 1:0 gegen den russischen Erstligisten ZSKA Moskau durch.

Das einzige Tor der Begegnung erzielte Dejvid Sinani nach zehn Minuten. Lucas Fox stand erstmals im Kaster der Düdelinger. ZSKA Moskau belegt derzeit Rang vier im russischen Oberhaus und trat in dieser Saison auch in der Europa League an, schied jedoch als Gruppenletzter aus.

Die Düdelinger sind seit Sonntag in Spanien und bereiten sich auf die am 6. Februar beginnende Rückrunde vor.

