F91 Düdelingen: Mission Gruppenphase

Bob HEMMEN F91 Düdelingen bestreitet am Donnerstag das Hinspiel der Play-offs zur Europa League. Trainer Emilio Ferrera sieht sein Team nicht in der Favoritenrolle.

F91 muss nur noch eine Runde überstehen, um sich zum zweiten Mal in Folge für die Gruppenphase der Europa League zu qualifizieren. Die letzte Hürde der Düdelinger ist der FC Ararat-Armenia. Am Donnerstag (17 Uhr Luxemburger Zeit) bestreiten Stolz und Co. das Hinspiel in Armeniens Hauptstadt Yerevan.

Am gestrigen Abend trainierten die Düdelinger im Vazgen Sargsyan Republican Stadium, das 14 500 Zuschauer fasst. Vor der Einheit stand Trainer Emilio Ferrera den Pressevertretern noch Rede und Antwort. Als der F91-Coach hörte, dass Vardan Minasyan die Düdelinger zum Favoriten erklärt hat, widersprach Ferrera dem Coach des FC Ararat-Armenia. "Wir sind nicht der Favorit. Als junges und neu zusammengestelltes Team ist das überhaupt nicht möglich."



Düdelingens Trainer sah sich die dritte Qualifikationsrunde der Europa League genau an, in der Ararat-Armenia den FC Saburtalo Tiflis bezwang. "Wenn man trotz einer Hinspielniederlage die nächste Runde erreicht, zeugt das von der Klasse des Teams. Für uns wird es enorm schwer, weil der Gegner viel Selbstvertrauen getankt hat."

Auch das Wetter könnte eine Rolle spielen, schließlich herrschen in den Abendstunden in Yerevan 33 Grad Celsius. "Es ist sehr heiß, das war zuletzt in Luxemburg nicht der Fall. Doch wir müssen bereit sein, schließlich sind wir Profis", erklärte Ferrera.

Kips oder Joubert

Ob Kips oder Rückkehrer Joubert im Tor stehen wird, wollte der 52-Jährige gestern Abend noch nicht verraten. "Ich möchte zuerst mit den beiden Keepern darüber reden."

Da der verletzte Bettaieb dem Trainer nach wie vor nicht zur Verfügung steht, müssen Stolz und Sinani vor dem gegnerischen Tor für Gefahr sorgen. "Mir gefiel das, was ich in der vergangenen Runde gesehen habe", so Ferrera, der vor dem Rückspiel auf eine gute Ausgangslage hofft.

Das zweite Duell findet am kommenden Donnerstag (20 Uhr) im Stade Josy Barthel statt.