Ein Tor hat gereicht: F91 Düdelingen siegt in der Qualifikation zur Champions League in Armenien.

Champions League

F91 Düdelingen macht den nächsten Schritt

Joe GEIMER Ein Tor hat gereicht: F91 Düdelingen siegt in der Qualifikation zur Champions League in Armenien.

Im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League musste F91 Düdelingen am Dienstag im armenischen Jerewan gegen den FC Pyunik ran. Und die Mannschaft aus Luxemburg hat sich mit Blick auf das Rückspiel am Dienstag (19.30 Uhr) in eine hervorragende Ausgangslage manövriert.

Dank eines verwandelten Foulelfmeters von Angreifer Samir Hadji in der 72.' gelang dem Team von Trainer Carlos Fangueiro ein wichtiger 1:0-Auswärtssieg.

In der ersten Runde hatte sich Luxemburgs Landesmeister recht souverän gegen den albanischen Titelträger KF Tirana durchgesetzt (1:0, 2:1).



Sollte F91 Düdelingen auch die zweite Qualifikationsrunde überstehen, winkt ein Duell gegen den serbischen Traditionsverein Roter Stern Belgrad. Wie die Auslosung ergab, würde F91 am 2. oder 3. August zunächst in Serbiens Hauptstadt im legendären Stadion Rajko Mitic antreten. Das Rückspiel findet am 9. August statt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.