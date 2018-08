F91 wollte auf den verletzungsbedingten Ausfall von Torhüter Jonathan Joubert reagieren. Die UEFA lehnte die Anfrage der FLF aber ab, sodass die Düdelinger keinen neuen Keeper holen dürfen.

F91 darf keinen neuen Torhüter verpflichten

Bob HEMMEN

Nachdem sich Jonathan Joubert im Hinspiel der Play-offs zur Europa League gegen Cluj (2:0) einen Bruch im linken Schienbein zugezogen hatte, wollte F91 auf den Ausfall des Keepers reagieren.



Das Transferfenster ist hierzulande aber schon geschlossen, weshalb die Düdelinger auf die Idee kamen, einen Torhüter zu verpflichten, der ausschließlich in der Europa League zum Einsatz kommen würde.



Die FLF stellte diesbezüglich eine Anfrage bei der UEFA und erhielt am Montag eine Antwort. Wie der europäische Fußballverband mitteilte, darf in der Europa League kein Spieler zum Einsatz kommen, der in der nationalen Liga nicht spielberechtigt ist.



Frising im Tor



Somit kann F91 keinen neuen Keeper verpflichten. Dieser hätte ohnehin erst in der Gruppenphase zum Einsatz kommen können.



Bis zur Rückkehr Jouberts wird Joe Frising das Düdelinger Tor hüten.



Das Rückspiel der Play-offs zur Europa League in Cluj-Napoca findet am Donnerstag statt (19 Uhr Luxemburger Zeit).