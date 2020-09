Dudelange ne peut plus se cacher. Son début de saison tonitruant et la forme précaire affichée par ses concurrents en font un candidat aux lauriers. On vous dit pourquoi.

F91: cinq raisons de croire au titre

Christophe NADIN Dudelange ne peut plus se cacher. Son début de saison tonitruant et la forme précaire affichée par ses concurrents en font un candidat aux lauriers. On vous dit pourquoi.

Douze équipes en sont au cinquième du championnat et quatre au sixième dont le F91. Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais des tendances fortes se dégagent. L'une des plus marquantes est la santé de fer affichée par Dudelange, auteur d'un sans-faute au terme d'un premier bloc de matches pas évident sur le papier. Ils seront très rares les Dudelangeois à parler de titre à cet instant de l'année ...