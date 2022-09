Der Meister führt die Tabelle der BGL Ligue mit 18 Punkten an. Derweil kassiert Strassen die dritte Niederlage in Folge.

BGL Ligue

F91 bleibt weiter unbesiegt

Sechs Spiele, 18 Punkte: F91 Düdelingen bleibt in der BGL Ligue weiterhin an der Spitze. Am Sonntag setzte sich der Meister mit 2:1 bei Titus Petingen durch und behält damit seine weiße Weste.

Für F91 traf Samir Hadji mit einem Doppelpack (14.', 26.'). Die Gastgeber kamen in der 80.' durch einen Foulelfmeter von Mike Schneider noch einmal ran.

Im oberen Drittel hält sich weiterhin Monnerich. Der Aufsteiger bleibt nach einem 0:0 gegen Differdingen Tabellendritter. Das Team profitiert dabei auch von Racings überraschendem 2:2 am Samstag gegen Rosport.

Monnerich um Amdy Konté (l.) bleibt nach dem 0:0 gegen Differdingen und Bertino Cabral auf Rang drei. Foto: Yann Hellers

Rosport wartet weiter auf seinen ersten Sieg - genauso wie Hostert. Das Team verlor am Sonntag mit 2:3 gegen Wiltz. Die Gäste führten nach 68 Minuten mit 3:1. Bonet verkürzte in der 84.' auf 2:3. Hostert traf in der Nachspielzeit, der Treffer wurde aber wegen Abseits aberkannt.

Quand Philippe II rencontre Clément II Hesperange a déroulé à Ettelbruck et deux joueurs se sont partagé les buts avec un Rayan Philippe tranchant et un Clément Couturier puissant.

Bei Strassen läuft es nach einem guten Start mit zwei Siegen in drei Spielen zuletzt nicht mehr. Das 0:2 gegen Aufsteiger Käerjeng war die dritte Niederlage in Folge. In diesen Begegnungen gelang lediglich ein Treffer.

Am Samstag hatte es neben dem Racing-Spiel eine weitere Begegnung gegeben. Hesperingen setzte sich mühelos mit 4:0 in Ettelbrück durch.



Unterdessen hat Fola mit dem 0:1 gegen Mondorf die dritte Niederlage in Serie hinnehmen müssen. Der letzte Sieg geht auf den 13. August in Petingen zurück.

Um 18.30 wurde die letzte Partie des Spieltages, Progrès gegen Jeunesse, angepfiffen.





