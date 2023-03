An der Tabellenspitze der BGL Ligue bleibt der Zweikampf spannend. Auch im Duell um Rang drei geben sich die Teams keine Blöße.

BGL Ligue

F91 bleibt Hesperingen auf den Fersen

Jan MORAWSKI An der Tabellenspitze der BGL Ligue bleibt der Zweikampf spannend. Auch im Duell um Rang drei geben sich die Teams keine Blöße.

F91 musste am 22. Spieltag der BGL Ligue ein hartes Stück Arbeit verrichten. Der Meister bezwang Fola am Mittwochabend mit 2:1 und blieb an Tabellenführer Hesperingen dran, der beim 4:0 gegen Differdingen nichts anbrennen ließ.

Düdelingens Joao Magno avancierte vor 350 Zuschauern im Stade Jos Nosbaum zum Matchwinner. Der 26-Jährige traf in der 3.' und 51.' für die Hausherren, dem Escher Jules Diallo gelang nur noch der Anschlusstreffer (60.').

Der Düdelinger Joao Magno schießt seine Mannschaft zum Sieg. Foto: Ben Majerus/LW-Archiv

Beim Hesperinger Kantersieg trugen sich Clément Couturier (48.'), Rayan Philippe (56.'), Mehdi Terki (73.') und der eingewechselte El Hedi Belameiri (85.') in die Torschützenliste ein. Die Differdinger konnten nur in der ersten Halbzeit mithalten und stecken im Mittelfeld der Tabelle fest.

Dort befindet sich auch Mondorf, das nach dem 4:1 gegen Monnerich immer weiter oben mitmischt. Jeunesse und Racing trennten sich parallel mit 1:1 und treten auf der Stelle. Dabei fielen die Tore durch David Soares (8.', Jeunesse) und Edvin Muratovic (13.') bereits früh in der Partie.

Artur Abreu: "Mein Traum ist es, mit Petingen europäisch zu spielen" Der Titus-Kapitän lässt sich von der Nichtnominierung von FLF-Trainer Luc Holtz nicht unterkriegen und verfolgt große Ziele mit seinem Verein.

Den vierten Sieg in Folge feierte Petingen, das nach dem 2:0 in Rosport mit Niederkorn (6:0 gegen Hostert) um den dritten Platz kämpft. Durch einen 2:1-Erfolg überholte Wiltz Gegner Strassen im Tableau. Käerjeng und Etzella treffen zum Abschluss des Spieltags erst am kommenden Mittwoch (20 Uhr) aufeinander.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.