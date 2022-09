Der Meister setzt sich nach einem Rückstand gegen Strassen durch. Racing und Differdingen gewinnen hoch.

BGL Ligue

F91 erobert die Tabellenführung

David THINNES Der Meister setzt sich nach einem Rückstand gegen Strassen durch. Racing und Differdingen gewinnen hoch.

Vor dem fünften Spieltag der BGL Ligue hatten Hesperingen und F91 jeweils zwölf Punkte. Doch Swift ließ am Samstag Punkte gegen Petingen hängen: 3:3 endete diese Begegnung.

Der amtierende Meister aus Düdelingen hatte also die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Und dieses Unterfangen begann mit einem Rückschlag: In der 24.' erzielte Babit das 1:0 für die Gäste aus Strassen. Doch F91 reagierte schnell: Hadji glich in der 33.' aus.

Le cœur ramène Maurice Deville à la maison L’attaquant trentenaire est de retour au pays 15 ans plus tard et s’est engagé pour quatre ans avec Hesperange.

Und es war derselbe Hadji, der Düdelingen dann in der 67.' mit dem Treffer zum 2:1 auf die Siegerstraße brachte. Den Schlusspunkt setzte Da Cruz (82.'). F91 führt die Tabelle nun mit 15 Punkten vor Hesperingen (13) an. Die Gäste verloren in der Schlussphase noch zwei Spieler - Babit und Bernardelli - durch Gelb-Rote Karten.

Rosport um Gilles Feltes (l.) und Hostert (Deniz Muric) warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Foto: Christian Kemp

Monnerich verteidigt Rang drei, dies mit einem Punktgewinn beim 1:1 auf der Escher Grenz. Jeunesse hatte das 1:0 durch Larrière (60.') erzielt. Für den Ausgleich war dann M'Barki (80.') zuständig.

Am 5. Spieltag gibt es dann auch zwei Kantersiege zu vermelden. Differdingen überrennt Fola mit 6:0, Almeida trifft dreimal. Das erste Tor für die Heimmannschaft fiel bereits in der 12.'.

Racing gewinnt indes sein Auswärtsspiel beim Aufsteiger Käerjeng mit 5:0. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, auch wenn Nakache bereits nach wenigen Sekunden traf. Die zweite Halbzeit und die Schlussphase waren hektisch. Der Trainer der Gastgeber, Marc Thomé, sah die Rote Karte.

Racing (Edvin Muratovic, r.) überrennt Aufsteiger Käerjeng mit Noé Ewert. Foto: Yann Hellers

Im Duell der beiden Kellerkinder wurden die Punkte geteilt. Rosport und Hostert warten damit weiterhin auf den ersten Sieg. 2:2 teilten sich die Teams. Hostert ging zuerst in Führung: Bonet in der 52.'. Rodrigues setzte dann für die Gäste auf 2:1, ehe Bonet erneut traf (73.').

Progrès setzte sich mit 2:1 in Wiltz durch. Auch für Mondorf gab es beim 3:0 gegen Ettelbrück den zweiten Sieg der laufenden Spielzeit.





