F91 beginnt Europa League gegen AC Mailand

Am Freitag wurde die Gruppenphase der Europa League ausgelost. F91 misst sich mit AC Mailand, Olympiakos Piräus und Betis Sevilla.

Prominente Gegner für F91: In der Gruppenphase der Europa League treten die Düdelinger in der Gruppe F gegen AC Mailand, Olympiakos Piräus und Betis Sevilla an.

Am Freitag fand in Monaco die Auslosung statt. Da sich F91 im vierten Lostopf befand, mussten die Düdelinger lange warten, um ihre Gegner zu kennen.

Letztes Gruppenspiel im Dezember

Das erste Duell der Gruppenphase findet am 20. September statt. Direkt zum Auftakt treffen die Düdelinger um 21 Uhr im Stade Josy Barthel auf AC Mailand.

Auf die Italiener werden sich die Luxemburger am meisten freuen ...