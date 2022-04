Spitzenreiter Düdelingen gewinnt sein Duell mit Differdingen. Die Verfolger nehmen sich gegenseitig Punkte ab.

BGL Ligue

F91 baut Vorsprung an der Tabellenspitze aus

Nach dem 23. Spieltag in der BGL Ligue hat F91 Düdelingen seinen Vorsprung in der Tabelle von drei auf fünf Punkte vergrößert. Einerseits haben die direkten Konkurrenten Progrès und Hesperingen nur Unentschieden gespielt. Dazu kam dann am Sonntagnachmittag ein Sieg der Düdelinger gegen Differdingen.

F91, das von der 34.' an in Unterzahl spielte (Rote Karte für Bettaieb), musste lange zittern. Das entscheidende und einzige Tor des Tages fiel erst in der 81.' durch Dejvid Sinani. Die Schlussoffensive der Gäste brachte nichts mehr ein.

Den deutlichsten Erfolg des Spieltages gab es in Cents: Meister Fola Esch setzte sich mit 7:0 gegen den Tabellenletzten RM Hamm Benfica durch. Bereits nach 19 Minuten stand es 3:0. Zur Pause kam noch ein Escher Treffer dazu. Jules Diallo erzielt drei Tore, Idir Boutrif zwei.

Geoffrey Franzoni, Differdingens Kapitän und Dauerbrenner Geoffrey Franzoni will ein Vorbild für junge Spieler sein und mit seinem Verein wieder in den europäischen Wettbewerb.

Ebenfalls zu mühelosen drei Punkten kam Jeunesse Esch. Der Rekordmeister bezwang Ettelbrück mit 5:1. Hier war das Spiel aber lange Zeit ausgeglichen, nach dem Moussa Seydi das 1:0 in der 21.' erzielte und Mirko Kramaric in der 34.' ausglich.

In Wiltz führen die Gäste aus Rosport nach einem Tor von Steinbach in der 10.'. Wiltz gelang zehn Minuten vor Schluss der Ausgleich durch Edis Osmanovic nach Foulelfmeter.

Im Abstiegsduell zwischen Hostert (13. Platz) und Mondorf (12.) stand nach 90 Minuten ebenfalls ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Beide Teams sind weiterhin durch einen Punkt getrennt.

Drei Punkte gab es indes für Strassen, das sich mit 1:0 gegen den Tabellen-15. Rodange durchsetzte.

Am Samstag hatten Progrès und Hesperingen bereits 2:2-Unentschieden gespielt. Niederkorn hatte zweimal in Führung gelegen. Racing und Petingen hatten beim 0:0 ebenfalls die Punkte geteilt.

Kommenden Mittwoch findet das Pokal-Achtelfinale statt, gefolgt vom 24. Spieltag der BGL Ligue am Sonntag.

