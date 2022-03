Im Zweikampf an der Spitze der höchsten Fußballliga kann sich Düdelingen ein wenig absetzen. In Rosport gibt es derweil drei Platzverweise.

BGL Ligue

Tabellenführer F91 baut den Vorsprung aus

Jan MORAWSKI

F91 hat den Punktverlust von Verfolger Niederkorn genutzt. Das Team von Trainer Carlos Fangueiro gewann am Sonntag mit 4:0 in Ettelbrück und hat in der Tabelle der BGL Ligue nun drei Punkte Vorsprung auf den FC Progrès, der am Samstag gegen Racing nicht über ein 3:3 hinauskam.

Die Tore für Düdelingen erzielten Jules Diouf (9.'), Adel Bettaieb (58.'), Samir Hadji (77.') und Kevin van den Kerkhof (90. + 2.', Foulelfmeter). Dabei dominierten die Gäste die Partie von Beginn an, der Sieg des Spitzenreiters war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Hinter dem Spitzenduo der Liga lauern mit Differdingen und Hesperingen zwei Teams, die sich am Sonntag keine Blöße gaben. Dabei bewegten sich der FCD (3:1 gegen Wiltz) und der FC Swift (2:0 in Strassen) auch am 22. Spieltag im Gleichschritt.

Im Abstiegskampf hingegen treten viele Teams auf der Stelle. Sowohl Mondorf (1:5 gegen Jeunesse) als auch Rosport (1:1 gegen Schlusslicht RM Hamm Benfica) konnten die Ettelbrücker Niederlage beim Tabellenführer nicht nutzen.

Dabei war vor allem das Remis bei der FC Victoria ein wildes Spiel. Nachdem Hamms Stéphane Mendes nach üblem Foulspiel (36.', Rote Karte) und Samuel Correia (90.', Gelb-Rot) vom Platz flogen, holte sich auch Rosports Bryan Moding nach einer Rudelbildung in der Nachspielzeit die Ampelkarte ab.

Bereits am Samstag gelang Meister Fola ein 8:0-Kantersieg gegen Rodange, während Petingen nach dem Trainerwechsel eine starke Reaktion zeigte.

